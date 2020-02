Polizei sucht Zeugen Unbekannte klauen 60 Kubikmeter Holz

(Foto: massonforstock/123RF)

Unbekannte haben 60 Kubikmeter Holz von einem Lagerplatz am nördlichen Ortsrand von Gaimersheim entwendet. Das Holz war frei zugänglich auf einer Freifläche neben einem Wirtschaftsweg gelagert, der von Gaimersheim nach Lippertshofen führt. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl am Mittwoch, 29. Januar. Seinen Angaben zufolge hatte sich das Holz am Freitag, 17. Januar, noch am Lagerplatz befunden.