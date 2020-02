Unfallflucht Unbekannter touchiert in Kelheim einen geparkten Pkw und haut ab

(Foto: Ursula Hildebrand)

In der Zeit zwischen Sonntag, 26. Januar, und Samstag, 1. Februar, parkte ein 23-jähriger Abensberger seinen Pkw am Parkplatz des Regensburger-Tor-Platzes in Abensberg. In dieser Zeit touchierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher den Pkw des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.