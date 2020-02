Nächtliche Unfallflucht VW-Fahrer verursacht Unfall und fährt einfach weiter

(Foto: 123rf.com)

Am Samstag, 1. Februar, gegen 20.30 Uhr, hielt ein dunkler VW Golf in Mindelstetten in der Hauptstraße kurz nach der Tankstelle am Fahrbahnrand an. Als er wieder losfuhr, übersah er offenbar ein von hinten kommendes Fahrzeug. Dessen Fahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und überfuhr dabei die dortige Verkehrsinsel.