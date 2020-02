Beleidigung und Körperverletzung 38-Jähriger pöbelt Passanten an und tritt Polizeibeamten gegen den Kopf

(Foto: 123rf.com)

Am Samstagnachmittag, 1. Februar, gegen 15.30 Uhr, pöbelte ein betrunkener 38-jähriger Ingolstädter vor einem Verbrauchermarkt in der Hindenburgstraße Kunden und Passanten an. Ihm wurde durch die herbeigerufenen Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst nachkam.