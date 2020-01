10.000 Euro Schaden Crash in Mainburg – Beifahrerin verletzt

Am Donnerstag, 30. Januar, um 16.25 Uhr, kam es im Bereich der Thalhamer Straße in Mainburg zu einem Unfall, bei dem eine Frau verletzt wurde.

MAINBURG Eine 21-jährige Frau fuhr mit ihrem VW Golf von einem Grundstück rückwärts auf die Kreisstraße und übersah dabei einen von Mainburg in Richtung Leibersdorf fahrenden Audi A2. Der Audi prallte hinten rechts in den VW. Die Beifahrerin im VW wurde bei der Kollision verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Mainburg gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro.