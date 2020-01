Ermittlungen eingeleitet 61-Jähriger mit falschen Kennzeichen auf dem Weg zur Zulassungsstelle

(Foto: qvist/123RF)

Am Donnerstagnachmittag, 30. Januar, kontrollierten Beamte der PI Kelheim einen 61-jährigen Renault-Fahrer, der gerade in der Regensburger Straße in Kelheim unterwegs war. Er gab an, auf dem Weg zur Zulassungsstelle zu sein, um sein Fahrzeug umzumelden.