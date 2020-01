Nötigung im Straßenverkehr 57-jähriger Fahrer bedrängt 50-jährige Fiat-Fahrerin

(Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com)

Eine 50-jährige Frau aus Neustadt an der Donau erstattete Anzeige gegen den Fahrer eines Pkws der Marke Kia Sportage. Am Mittwoch, 29. Januar, um 6.30 Uhr, wollte sie mit ihrem Fiat Bravo laut ihren Angaben das langsam vor ihr zwischen dem Elsendorfer Ortsteil Appersdorf und dem Mainburger Ortsteil Meilenhofen fahrende Auto überholen. Als sie auf gleicher Höhe mit dem Pkw war, gab der Fahrer Gas, um so das Überholen zu verhindern.