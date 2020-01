Einbruch ohne Beute Unbekannte dringen in leer stehende Wohnung ein

(Foto: bialasiewicz/123RF)

In den vergangenen Tagen ist ein Unbekannter in eine leer stehende Wohnung in Abensberg eingebrochen. Am Dienstagabend, 28. Januar, bemerkte eine Nachbarin, dass die Balkontüre einer Wohnung im Obergeschoss offen stand.