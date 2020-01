Polizei ermittelt Schwerer Verkehrsunfall bei Staubing – fahrlässige Körperverletzung?

(Foto: 123rf.com)

Am Montagmorgen, 27. Januar, ereignete sich bei Staubing ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Kelheim war mit seinem Yamaha-Leichtkraftrad unterwegs von Neustadt in Richtung Kelheim. Bei der Kreuzung mit der Sandharlandener Straße wurde er von einem Pkw übersehen, der den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Sandharlanden überqueren wollte.