Essen in der Pfanne vergessen Inhaber verschläft Zimmerbrand – Verdacht auf Rauchgasvergiftung

(Foto: 123rf.com)

Eine verhältnismäßig kleine Ursache löste in der Nacht zum Montag, 27. Januar, um 2.41 Uhr, die Alarmierung von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in Ingolstadt aus. Mitbewohner einer Neubau-Wohnanlage in Ingolstadt-Kothau waren auf intensiven Brandgeruch aufmerksam geworden und hatten schließlich eine Wohnung im ersten Obergeschoss als ursächlich lokalisiert.