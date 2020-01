Unfall in Pförring Beim Abbiegen Pkw übersehen – 8.000 Euro Schaden

(Foto: annavaczi/123RF)

Eine 18-jährige Pkw-Führerin wollte am Samstag, 25. Januar, 15.18 Uhr, in Pförring mit ihrem Pkw vom Limesweg kommend nach links in die Riedenburger Straße einfahren. Hierbei übersah diese eine von rechts kommende 51-jährige Pkw-führerin, die ortseinwärts fahren wollte.