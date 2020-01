Ursache noch unklar Verpuffung in München – 43-Jähriger schwer, seine Frau (32) und sein Kind (6) lebensbedrohlich verletzt

Drei Personen wurden am Freitagabend, 24. Januar, bei einer Verpuffung in der St.-Martin-Straße in München schwer verletzt.