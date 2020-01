Ermittlungsverfahren eingeleitet Körperliche Auseinandersetzung ruft zahlreiche Streifenwägen

Am Donnerstag, 23. Januar, ging bei der Polizei Kelheim eine telefonische Mitteilung über eine mögliche Bedrohungslage mit einem Messer in der Kelheimer Innenstadt ein. Zahlreiche Streifenwägen machten sich sofort auf den Weg zum Einsatzort am Donautor, wo sich die Situation schnell beruhigte. Die Einsatzkräfte konnten einen Tatverdächtigen festnehmen.