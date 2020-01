Polizei gibt Tipps Callcenterbetrug und falsche Polizeibeamte

Am Dienstag, 21. Januar, wurde ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Kelheim von einem vermeintlichen Polizeibeamten angerufen. Es handelte sich um die bekannte Betrugsmasche.

LANDKREIS KELHEIM Der unbekannte Anrufer gab sich als Beamter der Polizei Kelheim aus und erzählte von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Schließlich fragte der Betrüger, ob der 58-Jährige dahingehend etwas beobachtet hätte. Danach wurde das Gespräch schnell beendet, sodass es zu keiner Geldforderungen oder dergleichen kam.

Die Polizei Kelheim möchte in diesem Zusammenhang nochmals folgende Tipps geben: „Vertrauen Sie nicht auf angezeigte Telefonnummern. Die Betrüger verschleiern ihre tatsächliche Rufnummer mit technischen Mitteln und wollen so den Anschein erwecken, tatsächlich von einer Behörde aus anzurufen. Im Rahmen von Ermittlungen kann es durchaus zu legitimen Nachbarschaftsbefragungen kommen, auch im Zusammenhang mit Einbrüchen. Sollten Sie hier Zweifel an der Legitimität eines Anrufs haben, lassen Sie sich den Namen des Beamten geben und beenden Sie das Gespräch. Dann rufen Sie unter der 09441/ 5042-0 bei der PI Kelheim an und können wieder an den zuständigen Sachbearbeiter verbunden werden. Hierzu ist es zwingend erforderlich, das Gespräch zunächst durch Auflegen zu beenden und einen neuen Anruf zu starten. Ansonsten sind die Täter in der Lage, Sie zu einem Komplizen zu vermitteln! Geben Sie auf keinen Fall Auskünfte über Vermögenswerte! Beamte der PI Kelheim werden Sie keinesfalls auffordern, Vermögensgegenstände zu übergeben oder Bargeld abzuheben. Lassen Sie sich nicht von vermeintlichem Fach- und Insiderwissen täuschen. Die Betrüger sind oftmals polizeierfahren und erwecken mit ihrer Ausdrucksweise durchaus den Eindruck eines echten Polizeibeamten. Oftmals kennen die Betrüger nach verschiedenen Recherchen in Telefonbüchern und im Internet bereits viele Details über ihre Opfer und versuchen so Vertrauen zu gewinnen.“