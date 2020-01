Einbruch in Sportgaststätte Geringer Bargeldbetrag gestohlen

(Foto: 123rf.com)

Zwischen Freitag, 17. Januar, 10.15 Uhr und Montag, 20. Januar, 8.45 Uhr wurde in eine Sportgaststätte in Schwaig, einem Ortsteil von Neustadt an der Donau, eingebrochen. Der Täter konnte eine geringe Menge Bargeld erbeuten.