Dieb geht leer aus Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

(Foto: roboriginal/123RF)

Ein unbekannter Täter ist am Wochenende, 18. bis 19. Januar, in ein Einfamilienhaus in Saal an der Donau eingebrochen, konnte jedoch nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut erbeuten.