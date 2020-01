Brandlegung nicht ausgeschlossen Die Polizei sucht Zeugen für Pkw-Brand in Ingolstadt

Gegen 2.10 Uhr am Sonntag, 19. Januar, bemerkte eine Polizeistreife einen in Flammen stehenden Pkw an der Nürnberger Straße in Ingolstadt.