Polizei bittet um Hinweise Unfallflucht – Unbekannter fährt gegen weißen BMW und haut ab

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 15. auf 16. Januar, zwischen 19.30 und 8.15 Uhr, wurde ein geparktes Auto im Wolnzacher Ortsteil Gosseltshausen in der Gozzoltstraße von einem Unbekannten angefahren und am linken Heck beschädigt.