Tatverdächtige ermittelt Einbruch in Mainburger Jugendtreff – Bargeld und Unterhaltungselektronik gestohlen

(Foto: Igor Stevanovic/123rf.com)

In der Zeit von Samstag, 11. Januar, 20.20 Uhr, bis Sonntag, 12. Januar, 14.15 Uhr, kam es zu einem Einbruch im Jugendtreff am Sportplatz in Mainburg.