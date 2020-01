Gesundheitswesen Die Goldberg-Klinik begrüßt neue Ärzte – alle ärztliche Planstellen 2020 besetzt!

Benedikt Gaim, Assistenzarzt, Andreas Schober, Assistenzarzt, Sabrina Zimmermann, Assistenzärztin, Helena Pfeiffer, Medizinstudentin im Praktischen Jahr, Sarah Adam, Medizinstudentin im Praktischen Jahr, Chiara D’Alessandro, Assistenzärztin, Martin Neumeyer, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender, und Franz Kellner, Prokurist. (Foto: Goldberg-Klinik/Witzmann)

Personalgewinnung ist deutschlandweit im Gesundheitswesen eine der größten Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, ärztliche Nachwuchskräfte von den Vorteilen einer Tätigkeit an der Goldberg-Klinik in Kelheim zu überzeugen und langfristig an das Haus zu binden.