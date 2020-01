Kollision in Mainburg Vorfahrt missachtet, drei Personen verletzt, 34.000 Euro Schaden

(Foto: teka77/123rf.com)

Am Dienstag, 7. Januar 2020, um 21.30 Uhr, wollte eine 19-jährige Frau aus Mainburg mit ihrem Pkw Mini, besetzt mit zwei Personen, von der Schleißbacher Straße kommend in die Ebrantshauser Straße in Mainburg einbiegen.