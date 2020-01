Sachschaden am Rad Pkw touchiert Fahrrad – Schüler bleibt unverletzt

Bereits am Montag, 6. Januar 2020, gegen 15 Uhr ereignete sich in Kelheim beim Kreisverkehr Rennweg/Starenstraße ein Verkehrsunfall, hierbei hinterließ ein Unfallbeteiligter seine Personalien nicht und entfernte sich von der Unfallstelle.

KELHEIM Ein siebenjähriger Schüler fuhr mit seinem Fahrrad in Kelheim auf dem Rennweg vom Fußballplatz kommend und überquerte dann auf der Starenstraße beim Kreisverkehr die Straße. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr den Kreisverkehr in Richtung Europabrücke und übersah den Fahrradfahrer. Der Pkw-Fahrer touchierte den Radfahrer hinten am Fahrradreifen, sodass dieser stürzte. Der Schüler blieb jedoch unverletzt. Der Pkw-Fahrer stieg aus und fragte den gestürzten Radfahrer, ob dieser verletzt sei. Nachdem dies verneint wurde, fuhr er weiter. Da am Fahrrad Sachschaden entstanden ist, entfernte sich der Pkw-Fahrer ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 5042-0 entgegen.