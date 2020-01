40 Liter Diesel abgezapft Einbruch in ein landwirtschaftliches Gebäude – Motorkettensägen geklaut

In der Zeit vom 24. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 drangen unbekannte Täter in ein landwirtschaftliches Anwesen in Pettenhof ein und entwendeten vier Motorkettensägen im Gesamtwert von circa 1.000 Euro.