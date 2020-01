Unfallflucht in Reichertshofen Als es eng wurde, fuhr ein Mercedes-Fahrer einfach weiter – mehrere hundert Euro Schaden

(Foto: 123rf.com)

Am Freitagnachmittag, 3. Januar 2020, gegen 15.55 Uhr, kamen sich im Kellerweg in Reichertshofen ein Mercedes und ein Porsche entgegen. Da in der Fahrtrichtung des Mercedes mehrere Fahrzeuge parkten, hätte dieser stehen bleiben müssen, um Vorrang zu gewähren.