Einsatz in Ingolstadt Gasleitung bei Renovierungsarbeiten angebohrt

(Foto: 123rf.com)

Im dritten Obergeschoss eines Wohnblocks in der Herschelstraße in Ingolstadt wurde am Freitag, 3. Januar 2020, gegen 19.30 Uhr, bei Renovierungsarbeiten eine Gasleitung angebohrt. Aus dem Bohrloch strömte hörbar Gas aus.