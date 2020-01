Über 6.000 Euro Schaden 29-Jährige übersieht beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto – frontaler Zusammenstoß mit einem Leichtverletzten

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Aus Richtung Wettstetten kommend bog am Donnerstag, 2. Januar 2020, um 19.20 Uhr, eine 29-Jährige mit ihrem VW Polo von der Staatsstraße 2335 in Lenting nach links in die Zubringerstraße in Richtung Hepberg ab.