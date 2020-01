Weiterfahrt unterbunden 49-Jähriger roch deutlich nach Alkohol – Bußgeldverfahren und Fahrverbot folgen

(Foto: 123rf.com)

Am Donnerstag, 2. Januar 2020, gegen 23.50 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem VW-Bus Multivan in Ingolstadt auf der Gutenbergstraße in Richtung Goethestraße. Etwa auf Höhe der Haenlinstraße wurde er zur Verkehrskontrolle angehalten.