Die Polizei sucht Zeugen Einbrecher suchten Einfamilienhaus in Neustadt an der Donau heim

(Foto: 123rf.com)

Im Zeitraum von Mittwoch, 25. Dezember, 15 Uhr, bis Donnerstag, 26. Dezember, 20.30 Uhr, wollten sich der/die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Neustadt an der Donau verschaffen.