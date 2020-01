Geldbuße droht Betrunkenen E-Scooter-Fahrer in Abensberg gestoppt

(Foto: 123rf.com)

Gegen 22.20 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Abensberg ein 51-jähriger Landkreisbewohner mit einem E-Scooter, einem so genannten Elektrokleinstfahrzeug, einer Kontrolle unterzogen.