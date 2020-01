Brand im Landkreis Pfaffenhofen Mitarbeiter der Straßenmeisterei müssen vereiste Fahrbahn für die Feuerwehr streuen

(Foto: Kzenon/123rf.com)

Aus bislang unbekannter Ursache brach kurz nach Mitternacht ein Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude in Freinhausen bei Hohenwart im /Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm aus. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen. Personen wurden nicht verletzt.