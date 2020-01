Zeugen gesucht Unbekannter fährt geparkten Seat in Beilngries an – wer hat etwas beobachtet?

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

Am Dienstag, 31. Dezember, zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr, parkte die Geschädigte ihren weißen Seat Ibiza auf dem Parkplatz beim Lidl beziehungsweise Rewe in Beilngries. In diesem Zeitraum fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die vordere Stoßstange und den rechten vorderen Kotflügel.