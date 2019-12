Kontrolle in der Östlichen Ringstraße Unter Drogeneinwirkung unterwegs – Ingolstädter hatte keinen Führerschein

(Foto: 123rf.com)

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ingolstadt wollte am Sonntagabend, 29. Dezember, 21.20 Uhr, in der Östlichen Ringstraße in Ingolstadt einen Audi A1 kontrollieren. Obwohl der Fahrzeugführer zunächst die Anhaltezeichen nicht beachtete, konnte er letztendlich angehalten werden.