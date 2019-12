Körperverletzung im Geisenfeld Zusammengeschlagen – Rettungskräfte finden 19-Jährigen bewusstlos unweit einer Disko

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis und zwei bislang Unbekannten kam es in den frühen Morgenstunden am Sonntag, 29. Dezember, 4.50 Uhr, in einer Diskothek in Geisenfeld-Ilmendorf.