Illegaler Aufenthalt Kolumbianer ohne Aufenthaltstitel hantiert mit drei Macheten und wird aggressiv

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Samstag, 28. Dezember, um 18.30 Uhr, wurde ein 27-jähriger, kolumbianischer Staatsangehöriger in der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt dabei betroffen, wie er mit drei Macheten hantierte. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass die Dauer seines visumsfreien Aufenthalts bereits überschritten war.