Eindruck einer Notsituation In Tarnkleidung und Sturmmasken in ein Haus gestürmt

Weil eine Passantin am Sonntag, 29. Dezember, 14.45 Uhr, zwei Personen in Tarnkleidung und Sturmmasken in ein Haus in Wolnzach stürmen sah, verständigte sie über Notruf die Polizei. Diese rückte mit mehreren Streifenwägen an.