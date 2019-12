Unfallflucht Unbekannter fährt geparkten Pkw an und macht sich aus dem Staub – Polizei bittet um Hinweise

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Montag, 23. Dezember, wurde im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Reichertshofen in der Münchner Straße offenbar ein geparkter Pkw angefahren. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug bemerkte der Fahrzeugführer einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite seines grauen Pkws.