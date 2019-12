Streit in Ingolstadt Gegen Streifenwagen getreten, Polizisten beleidigt und angegriffen

(Foto: Marcel Mayer)

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags, Mittwoch, 25. Dezember, wurde die Polizei gegen 19.30 Uhr in Ingolstadt zu einem Familienstreit in die Brucknerstraße hinzugerufen. Dort war ein 40-jähriger Ingolstädter nach Angaben einer Zeugin zunächst mit dem Auto zu seinen Angehörigen gefahren und im Anschluss mit diesen im Außenbereich in einen lautstarken Streit geraten.