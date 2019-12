17-Jähriger schwer verletzt Betrunkener Autofahrer versteckt sich nach schwerem Unfall in einer Abstellkammer vor der Polizei

(Foto: Ursula Hildebrand)

Am Dienstag, 24. Dezember, gegen 17 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus dem nördlichen Landkreis Kelheim mit seinem Ford die Kornblumenstraße in Kelheim. Am Ende der Straße wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er einen 17-jährigen Schüler, der mit seiner Yamaha auf der bevorrechtigten Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Krad-Fahrer schwer verletzt wurde.