Bargeld und Schmuck erbeutet Zwei Wohnungseinbrüche in Großmehring – Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, 21. Dezember, drangen Unbekannte in zwei Häuser in Großmehring ein und erbeuteten dort Bargeld und Schmuck. Die Kripo geht davon aus, dass beide Einbrüche von denselben Tätern verübt wurden.