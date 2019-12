Einsatz in Ingolstadt Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl konnte gerade noch verhindert werden

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am frühen Morgen des vierten Advents, 22. Dezember, 5.50 Uhr, meldeten aufmerksame Passanten eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl eines Gebäudes an der Münchener Straße in Unsernherrn (Stadt Ingolstadt). Bei Eintreffen drang dichter Rauch durch die Dachhaut und zog bereits über die Münchener Straße.