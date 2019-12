In Mainburg erwischt Betrunkener 70-Jähriger saß am Steuer eines Autos

(Foto: 123rf.com)

Bei der Kontrolle eines 70-jährigen Pkw-Fahrers im Bereich der Regensburger Straße in Mainburg am Donnerstag, 19. Dezember, um 18.35 Uhr, wurde leichter Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt.