In Schlangenlinien unterwegs Radfahrer fährt alkoholisiert durch Geschwindigkeitskontrollstelle

Am Donnerstagnachmittag, 19. Dezember, führten Beamte der PI Kelheim in der Starenstraße in Kelheim eine Laser-Geschwindigkeitsmessung durch. Gegen 16.50 Uhr näherte sich ein Radfahrer mit auffälliger Fahrweise.