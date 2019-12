Vorfahrt missachtet 16-jähriger Kleinkraftradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Beim Einfahren von der Geisenfelder Straße in Manching nach links in die Bundesstraße B16 in Richtung Regensburg stieß ein 16-jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen am Donnerstagabend, 19. Dezember, um 18.45 Uhr, mit einem Pkw zusammen.