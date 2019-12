2.000 Euro Schaden Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt – Kradfahrer leicht verletzt

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Beim Einfahren von der Nordtangente in die Einmündung zur Staatsstraße 2335, um nach links in diese abzubiegen, missachtete ein 37-jähriger aus dem Landkreis Eichstätt am Mittwochnachmittag, 18. Dezember, die Vorfahrt eines von links kommenden 21-jährigen Kradfahrers