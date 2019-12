Vermummter Mann hatte Pistole Raubüberfall auf Ingolstädter Supermarkt – Täter entkommt ohne Beute

(Foto: Igor Stevanovic/123rf.com)

Am Mittwoch, 18. Dezember, überfiel ein bewaffneter Täter einen Supermarkt an der Liebigstraße in Ingolstadt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Räuber unerkannt entkommen.