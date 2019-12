Unfall bei Elsendorf Lkw verliert Ladung, die kracht durch die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Traktors

Am Montag, 16. Dezember, um 6.15 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2142 zwischen Horneck und Elsendorf zu einem Unfall, bei dem ein Fahrer leicht verletzt wurde.

ELSENDORF Ein in Richtung Horneck fahrender Lkw verlor ein Stück seiner Ladung, dass in die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Traktors krachte. Durch die Splitter der Scheibe wurde der 59-jährige Fahrer leicht verletzt. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt unvermindert fort, die Ermittlungen bezüglich des Unfallflüchtigen dauern noch an. Der bisher bekannte Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.