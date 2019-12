Polizei sucht Zeugen Schaufenster eines Verbrauchermarktes mit Pflastersteinen eingeschlagen

(Foto: Ursula Hildebrand)

Unbekannte haben am Wochenende in der Zeit von Samstag, 14. Dezember, 20.30 Uhr bis Montag, 16. Dezember, 6 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Netto-Marktes in der Nürnberger Straße in Ingolstadt massiv beschädigt.