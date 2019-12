Leicht verletzt ins Krankenhaus Linksabbieger erfasst entgegenkommende Radfahrerin

Mit seinem Pkw Audi A5 fuhr ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt am Montag, 16. Dezember, um 19.45 Uhr auf der „Alten Landstraße“ In Richtung Wettstettener Straße in Lenting. Beim Abbiegen nach links in die Straße „Hofmark“ erfasste er mit der linken Front eine entgegenkommende 35-jährige Radfahrerin.