Fahren ohne Fahrerlaubnis In Sichtweite der Polizeidienststelle für die Führerscheinprüfung geübt

(Foto: Ursula Hildebrand)

An Dreistigkeit kaum zu überbieten ist das Verhalten eines 18-jährigen Ingolstädters, der am Sonntagabend, 15. Dezember, 19.40 Uhr, in Sichtweite der Polizeidienststelle mit einem Pkw seine Runden drehte – und das, ohne einen Führerschein zu besitzen.