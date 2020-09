Trinkspiele und keine Masken Moosburger Wirt muss 5.000 Euro Corona-Strafe zahlen!

Ein Moosburger Gastronom hat jetzt richtig Ärger: Am Donnerstag wurden in seinem Lokal Trinkspiele durchgeführt. Darüber hinaus hatten weder der Wirt noch die Angestellten und auch die Gäste keine Mund-Nasen-Masken auf und hielten sich nicht an die Mindestabstände.